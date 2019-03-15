"Тампа" одержала волевую победу на "Детройтом" в матче НХЛ. Кучеров набрал четыре очка

ТАСС, 15 марта. "Тампа-Бэй" обыграла "Детройт" со счетом 5:4 в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
К середине второго периода "Тампа" проигрывала со счетом 0:3, но смогла в итоге победить. В составе победителей шайбы забросили Стивен Стэмкос (33-я минута), Брейден Пойнт (42), российский форвард Никита Кучеров (49, 57) и Тайлер Джонсон (49). У проигравших отличились Мэдисон Боуи (3), Даррен Хельм (11), Джастин Абделкейдер (24) и Майкл Расмуссен (59).
RIP water bottle. pic.twitter.com/nP7DdYblFs— NHL GIFs (@NHLGIFs) 15 марта 2019 г.
Кучеров также сделал еще две голевые передачи. Он продолжает возглавлять список бомбардиров лиги, на его счету 115 очков (35 шайб + 80 передач) в 71 матче. Последний раз этой отметки в НХЛ достигал форвард "Питтсбурга" Сидни Кросби в сезоне-2006/07.
"Тампа" занимает первое место в Восточной конференции, набрав 112 очков в 71 матче. "Детройт" потерпел 12-е поражение в последних 13 встречах, команда расположилась на 15-й строчке с 54 очками в 71 игре.
Second of the game for @86Kucherov. pic.twitter.com/wcTtUCZOqG— NHL GIFs (@NHLGIFs) 15 марта 2019 г.
В другом матче дня "Вашингтон" в гостях обыграл "Филадельфию" со счетом 5:2. Все три российских хоккеиста в составе победителей набрали очки. Евгений Кузнецов забросил шайбу и сделал передачу, Александр Овечкин и Дмитрий Орлов отметились передачами. В этом сезоне на счету Кузнецова 62 (18+43) очка, Овечкина - 79 (46+33), Орлова - 25 (3+22).
"Питтсбург" в гостях обыграл "Баффало" со счетом 5:0. Евгений Малкин сделал голевую передачу, теперь на его счету 71 (21+50) очко.
"Даллас" также в гостях победил "Миннесоту" - 4:1. Александр Радулов забросил 22-ю шайбу в сезоне, на его счету теперь 56 (22+34) очков.