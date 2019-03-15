"Тампа" одержала волевую победу на "Детройтом" в матче НХЛ. Кучеров набрал четыре очка

ТАСС, 15 марта. "Тампа-Бэй" обыграла "Детройт" со счетом 5:4 в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). К середине второго периода "Тампа" проигрывала со счетом 0:3, но смогла в итоге победить. В составе победителей шайбы забросили Стивен Стэмкос (33-я минута), Брейден Пойнт (42), российский форвард Никита Кучеров (49, 57) и Тайлер Джонсон (49). У проигравших отличились Мэдисон Боуи (3), Даррен Хельм (11), Джастин Абделкейдер (24) и Майкл Расмуссен (59).

Кучеров также сделал еще две голевые передачи. Он продолжает возглавлять список бомбардиров лиги, на его счету 115 очков (35 шайб + 80 передач) в 71 матче. Последний раз этой отметки в НХЛ достигал форвард "Питтсбурга" Сидни Кросби в сезоне-2006/07. "Тампа" занимает первое место в Восточной конференции, набрав 112 очков в 71 матче. "Детройт" потерпел 12-е поражение в последних 13 встречах, команда расположилась на 15-й строчке с 54 очками в 71 игре.