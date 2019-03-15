Боец ММА Тони Фергюсон вызван в суд по делу о домашнем насилии

ТАСС, 15 марта. Американский боец смешанного стиля (ММА) Тони Фергюсон пройдет ответчиком по делу о домашнем насилии. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на портал MMAjunkie.

В настоящий момент открыто расследование. Сообщается, что жена Фергюсона Кристина трижды за последний месяц обращалась в полицию с заявлениями. Слушание по делу назначено на 5 апреля.

Менеджер Фергюсона не стал комментировать появившуюся информацию. "Это частное дело внутри семьи. В данный момент все находится в процессе обсуждения", - сказал он.

Полиция под условием анонимности опросила людей, знающих американского бойца. Сообщается, что боец обыскивал свою квартиру на предмет прослушивающих устройств. Также Фергюсон сообщил неназванному человеку, что подозревает наличие у себя в ноге компьютерного чипа. Отмечается, что жена бойца и его тренер, а также офицеры полиции предлагали пройти Фергюсону медицинское обследование, но боец каждый раз отказывался.

Первые обращения в полицию в связи с поведением Фергюсона зафиксированы в январе 2018 года. С тех пор вызовы периодически повторялись, полиция стала вести наблюдение за его семьей.

Фергюсон владел титулом временного чемпиона UFC в легком весе с 7 октября 2017 года по 2 апреля 2018-го. На данный момент в активе 35-летнего бойца 24 победы и три поражения (из них в UFC - 14 боев, 13 побед). В апреле 2018 года Фергюсон был лишен временного пояса чемпиона UFC за отказ от боя против россиянина Хабиба Нурмагомедова. Сообщалось, что американец получил травму ноги.