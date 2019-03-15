ПСЖ дисквалифицировал футболиста Рабьо за поход в ночной клуб после вылета из ЛЧ

ТАСС, 15 марта. Французский футбольный клуб "Пари Сен-Жермен" отстранил от тренировочного процесса полузащитника Адриана Рабьо за поход в ночной клуб после вылета команды из Лиги чемпионов. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на французское издание L'Equipe.

6 марта ПСЖ проиграл английскому "Манчестер Юнайтед" (1:3) в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов и покинул турнир. После вылета команды Рабьо отправился в ночной клуб, а также поставил "лайк" на запись в Instagram бывшего игрока "Манчестер Юнайтед" француза Патриса Эвра, на которой он праздновал победу английского клуба. Отмечается, что Рабьо не сможет посещать тактические занятия ПСЖ.

Ранее сообщалось, что Рабьо намерен покинуть ПСЖ по истечении срока соглашения между сторонами, в услугах 23-летнего француза заинтересован итальянский "Милан" и испанская "Барселона".

Рабьо перешел в ПСЖ в июле 2012 года, проведя за команду 227 матчей во всех турнирах, забив 24 гола. В составе парижского клуба Рабьо четырежды становился чемпионом Франции и обладателем Кубка и Суперкубка страны, а также четыре раза выигрывал Кубок французской лиги. В составе сборной Франции игрок провел 6 матчей, не сумев отметиться результативными действиями.