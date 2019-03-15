Россия получила от МПК критерии для сохранения условного восстановления членства

В пятницу вступило в силу решение о восстановлении прав ПКР. Решение об условном восстановлении прав российской организации было озвучено 8 февраля. До 15 марта стороны должны были согласовать детали выполнения российской стороной условий восстановления.

МОСКВА 15 марта. /ТАСС/. Международный паралимпийский комитет (МПК) направил в Паралимпийский комитет России (ПКР) список критериев для сохранения условного восстановления членства. Об этом ТАСС в пятницу сообщили в пресс-службе ПКР.

"Сегодня МПК направил в ПКР критерии, действующие после восстановления ПКР в МПК, которые ПКР должен продолжать выполнять для того, чтобы сохранить условное восстановление членства. Данные критерии не выходят за пределы ранее выполняемых. На основании данных критериев российские паралимпийцы, выступающие в видах спорта, которые входят в прямое управление МПК (легкая атлетика, плавание, пулевая стрельба, пауэрлифтинг, лыжные гонки, биатлон, следж- хоккей, горнолыжный спорт, парасноуборд), смогут принимать участие во всех официальных международных соревнованиях, включая летние и зимние Паралимпийские игры", - говорится в заявлении.

"Сотрудники аппаратов МПК и ПКР активно взаимодействуют по вопросам организации участия спортсменов в международных турнирах. 8 февраля МПК открыл систему управления данными спортсменов (SDMS) для их допуска на соревнования. Все необходимые сведения для классификации спортсменов, их лицензирования, подачи заявок на участие в соревнованиях уже введены в данную систему, в соответствии с согласованными приоритетными списками, в которые входят 433 человека", - добавили в пресс-службе.

Россияне в борьбе за квоты на Паралимпиаду-2020

В заявлении говорится, что для участия в Паралимпийских играх 2020 года в Токио российским спортсменам по четырем видам спорта (плавание, легкая атлетика, пауэрлифтинг и пулевая стрельба) снова придется проходить международную функциональную классификацию, принимать участие в квалификационных рейтинговых турнирах.

По 19 видам спорта (стрельба из лука, бадминтон, бочча, гребля на байдарках и каноэ, велоспорт, конный спорт, футбол 5х5, голбол, дзюдо, академическая гребля, настольный теннис, тхэквондо, триатлон, волейбол сидя, баскетбол на колясках, фехтование на колясках, регби на колясках, теннис на колясках, керлинг на колясках), не входящим в прямое управление МПК, российские атлеты продолжают выступать во всех отборочных соревнованиях к Играм-2020.

В соответствии с квалификационным справочником МПК к Паралимпиаде-2020, женские сборные команды России по волейболу сидя и голболу выполнили требования для получения квот на участие в Играх, выиграв чемпионаты мира в 2018 году. О распределении квот Международная федерация параволейбола уведомит Национальные паралимпийские комитеты 24 марта 2020 года, а Международная федерация спорта слепых - 25 февраля 2020-го.

"Паралимпийский комитет России ведет активную подготовку сборных команд России к предстоящим Паралимпийским играм 2020 года в Токио. ПКР совместно с федерациями утвердил планы проведения тренировочных сборов, участия российских спортсменов в квалификационных соревнованиях, места заключительных тренировочных мероприятий в преддверии Игр с учетом особенностей климатических условий города Токио", - добавили в пресс- службе ПКР.

Паралимпиада-2020 в Токио пройдет с 25 августа по 6 сентября.