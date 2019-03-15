Ведущие европейские футбольные клубы пригрозили бойкотировать клубный чемпионат мира

ТАСС, 15 марта. Ведущие европейские команды будут бойкотировать клубный чемпионат мира в случае изменения его формата. Об этом, как сообщает немецкое издание Süddeutsche Zeitung, говорится в письме главы Ассоциации европейских клубов Андреа Аньелли, адресованном президенту Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино.

Совет ФИФА в пятницу на заседании в Майами может утвердить изменение формата клубного чемпионата мира. Количество участников может расшириться с 6 до 24 команд, а сам турнир будет проводиться летом раз в четыре года, а не ежегодно в декабре, команды будут поделены на восемь групп по три участника, в плей-офф выйдут победители групп. Половина участников будет представлять Европу.

По информации агентства АP, предварительно новый формат поддержали пять конфедераций из шести (не одобрил реформу Союз европейских футбольных ассоциаций). Пилотный турнир запланирован на период с 17 июня по 4 июля 2021 года. Ранее на эти даты был запланирован Кубок конфедераций.

Письмо Аньелли, который также является руководителем итальянского "Ювентуса", подписали 15 членов правления Ассоциации европейских клубов, включая представителей "Манчестер Юнайтед" (Англия), "Реала", "Барселоны" (оба - Испания), "Баварии" (Германия), ПСЖ (Франция), "Аякса" (Нидерланды). "Ассоциация обеспокоена отказом ФИФА разрешить рабочей группе провести аудит экономической модели нового турнира, - говорится в письме. - Такие решения должны приниматься после тщательной оценки соответствующих бизнес-аспектов. Решение о реформировании турнира противоречит интересам европейского футбола".

Клубный чемпионат мира по футболу - соревнование между сильнейшими клубами шести конфедераций. Турнир был основан в 2000 году, с 2005 года проводится каждый год. Последний раз соревнования проходили в ОАЭ и завершились победой испанского "Реала".