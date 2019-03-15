"Севилья" уволила главного тренера после вылета из Лиги Европы по футболу

ТАСС, 15 марта. Испанский футбольный клуб "Севилья" отправил в отставку главного тренера Пабло Мачина после вылета команды из Лиги Европы. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на пресс-службу клуба.

Руководство испанского клуба приняло решение об отставке 43-летнего Мачина в связи с неудовлетворительными результатами команды в последние недели. В четверг "Севилья" уступила в дополнительное время чешской "Славии" (3:4) в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы и покинула турнир. "Севилья" занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата Испании, набрав 40 очков после 27 встреч, в последних шести матчах первенства страны клуб смог одержать только одну победу.

"Севилья" благодарит Пабло Мачина и его тренерскую команду за работу, проделанную за эти месяцы в клубе, и желает им удачи в будущем", - говорится в заявлении клуба.

Отмечается, что исполняющим обязанности главного тренера "Севильи" стал спортивный директор клуба Хоакин Капаррос.

Мачина начал работу в "Севилье" в мае 2018 года, подписав двухлетний контракт. Ранее специалист возглавлял испанские "Жирону" и "Нумансию".