Юношеская сборная России по хоккею с мячом обыграла американцев в матче ЧМ в Архангельске

ТАСС, 15 марта. Юношеская сборная России (до 17 лет) одержала победу над командой США со счетом 16:0 в матче третьего тура группового этапа первенства мира по хоккею с мячом, которое проходит в Архангельске.

В составе россиян забитыми мячами отметились Денис Козлов (3-я минута), Владислав Кутузов (7, 18, 21 и 47), Марат Шарипов (12 и 23), Богдан Хавабу (13), Егор Бердников (19 и 52), Михаил Ширшов (20), Денис Ключников (33 и 34), Денис Бретаевский (42) и Александр Бойко (60), еще один гол в свои ворота забил Майкл Томас (43).

В другом матче сборная Норвегии разгромила команду США - 9:0.

В турнирной таблице лидирует сборная России, набравшая шесть очков, далее идут команды Швеции (4), Финляндии (3), Норвегии (3) и США (0).

В первенстве мира среди юношей в Архангельске принимают участие пять сборных, групповая стадия проходит в формате кругового турнира.

Позднее в пятницу сборная России сыграет с командой Финляндии, начало - 19:00 мск. Первенство мира среди юношей в Архангельске завершится 17 марта.