Дзюдоист Исаев уступил в борьбе за первое место турнира в Екатеринбурге из-за усталости

ЕКАТЕРИНБУРГ, 15 марта. /ТАСС/. Двукратный победитель российского этапа Кубка Европы Иса Исаев уступил в финале международного турнира "Большой шлем" в Екатеринбурге французу Киллиану ле Блушу и в результате занял второе место в категории до 66 кг из-за усталости и недостатка выносливости. Об этом Исаев рассказал корреспонденту ТАСС.

В Екатеринбурге проходит международный турнир "Большой шлем". Победу в весовой категории до 66 кг одержал Киллиан ле Блуш (Франция), второе место занял Иса Исаев (Россия), бронзовыми призерами стали Барух Шмаилов (Израиль) и Баграти Ниниашвили (Грузия).

"В первую очередь я неправильно сгонял вес, хотя он был у меня небольшим. В результате в финале мне не хватило выносливости. Я чувствовал, что у меня нет сил, просто я устал. Соперника я изучил, никаких неожиданных моментов с его стороны для меня не было, я знал, что он делает зацеп, и был к этому готов", - рассказал ТАСС Исаев.

На турнире "Большой шлем" Исаев последовательно взял верх над марокканцем Имадом Бассу, бронзовым призером чемпионата Азии Мухриддином Тилововым из Узбекистана и победителем чемпионата Европы (до 23 лет) Шмаиловым. В полуфинале Исаев был сильнее триумфатора прошлогоднего Гран-при в Турции Ниниашвили. Российский дзюдоист уступил только обладателю шести наград кубков Европы французу ле Блушу.