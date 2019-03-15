Боксер Федор Чудинов проведет следующий бой против Нуерлана 23 марта

МОСКВА, 15 марта. /ТАСС/. Бывший чемпион мира по боксу россиянин Федор Чудинов проведет следующий поединок против китайца Вучжати Нуерлана 23 марта в подмосковном Серпухове. Об этом сообщается в пресс-релизе Федерации бокса России.

Рейтинговый поединок весовой категории до 76,2 кг будет рассчитан на 10 раундов.

В андеркарде боксерского вечера выступят еще семь российских спортсменов. Шигабудин Алиев выйдет на ринг против мексиканца Луиса Паскуале, Артем Сусленков встретится с венесуэльцем Педро Мартинесом, Ягуб Эльдар Оглы Нуриев - с соотечественником Иваном Дмитриевым, Фатима Дудиева - с соотечественницей Яной Андреевой, 4-раундовый бой проведет Федор Глазков.

Чудинов последний поединок провел в июле 2018 года против француза Наджиба Мохаммеди, в котором победил по очкам раздельным решением судей. Всего в активе 31-летнего спортсмена 18 побед (12 нокаутом) и два поражения. Он владел титулом чемпиона мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в весовой категории до 76,2 кг в 2015-2016 годах, один раз его защитил.

22-летний Нуерлан одержал 11 побед (9 нокаутом) и потерпел два поражения.