ФИФА в июне примет окончательное решение по увеличению количества команд ЧМ-2022

ТАСС, 15 марта. Международная федерация футбола (ФИФА) примет окончательное решение по вопросу о расширении числа сборных-участниц на чемпионате мира 2022 года с 32 до 48 на конгрессе организации в Париже 5 июня. Об этом в пятницу на пресс-конференции по итогам заседания совета ФИФА в Майами сообщил президент организации Джанни Инфантино.

Отмечается, что увеличение количества команд-участниц возможно только в том случае, если одна из стран на границе с Катаром сможет принять часть матчей чемпионата мира 2022 года. В случае увеличения числа команд на турнире будет сыграно 80 матчей вместо 64, которые проходят при нынешних 32 участниках.

"Мы пришли к выводу, что расширить количество участников чемпионата мира 2022 года до 48 возможно. Но мы должны проанализировать этот момент, это решение непростое. Мы примем окончательное решение в июне", - сказал Инфантино.

По словам главы ФИФА, в настоящий момент федерация ведет переговоры с Катаром, чтобы понять, какие страны могут принять часть матчей турнира, если количество команд будет увеличено. Ранее агентство AP сообщало, что часть матчей мирового первенства может пройти в Кувейте или Омане.

Чемпионат мира пройдет в 2022 году с 21 ноября по 18 декабря.