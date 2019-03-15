Инфантино одобрил проведение Кубка Америки по четным годам

ТАСС, 15 марта. Президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино одобряет проведение Кубка Америки по четным годам начиная с турнира, который будет сыгран в 2020 году. Об этом Инфантино сообщил в пятницу на пресс-конференции.

26 октября совет ФИФА одобрил запрос Южноамериканской конфедерации футбола (КОНМЕБОЛ) об изменении годов проведения Кубка Америки. В нынешнем году турнир пройдет в Бразилии, он продлится с 14 июня по 7 июля.

"Было решено проводить турнир в 2020 году, - сказал Инфантино. - Знаю, существуют дискуссии о правильности этого решения, но это проблема КОНМЕБОЛ, а не ФИФА. Любое решение по 2020 году будет отличным".

Кубок Америки 2020 года состоится с 12 июня по 12 июля. Впервые в истории он пройдет в двух странах - в Аргентине и Колумбии.