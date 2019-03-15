СКА увеличил преимущество в серии второго раунда плей-офф КХЛ с "Локомотивом"

ТАСС, 15 марта. Санкт-петербургский СКА обыграл ярославский "Локомотив" со счетом 6:1 во втором матче серии второго раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в Санкт-Петербурге.

В составе победителей шайбы забросили Михаил Мальцев (14-я минута), Никита Гусев (27), Алексей Бывальцев (32), Ярно Коскиранта (33), Павел Дацюк (43) и Виктор Тихонов (55). У проигравших отличился Артур Каюмов (16). Нападающий "Локомотива" Егор Аверин провел 100-й матч в плей-офф КХЛ.

СКА играет в 1/4 плей-офф КХЛ в девятый раз, только два раза клубу не удавалось пройти в следующий раунд. СКА является двукратным обладателем Кубка Гагарина (2014/15, 2016/17). "Локомотив" играет на стадии 1/4 финала в шестой раз, в пяти случаях клуб проходил дальше.

Клубы встречались в рамках Кубка Гагарина четыре раза, трижды в серии победил СКА, однажды - "Локомотив". В завершившемся регулярном чемпионате команды провели четыре встречи, в которых СКА трижды победил (4:0, 4:0, 2:0) и один раз проиграл (0:1 ОТ).

Счет в серии до четырех побед стал 2-0 в пользу СКА. Следующий матч пройдет 17 марта в Ярославле.