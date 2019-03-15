Ведущие европейские футбольные клубы бойкотируют новый клубный чемпионат мира

ТАСС, 15 марта. Ведущие европейские команды приняли решение бойкотировать клубный чемпионат мира, который с 2021 года будет проводиться в новом формате. Об этом сообщил представитель Ассоциации европейских клубов (ECA), слова которого приводит агентство Reuters.

Совет Международной федерации футбола (ФИФА) в пятницу на заседании в Майами утвердил изменение формата клубного чемпионата мира с 2021 года. Количество участников расширится с 6 до 24 команд, а сам турнир будет проводиться летом раз в четыре года, а не ежегодно в декабре.

"Клубы ECA не будут участвовать в клубном чемпионате мира 2021 года, позднее будет оценена вероятность участия в турнире после 2024 года", - говорится в заявлении.

Клубный чемпионат мира по футболу - соревнование между сильнейшими клубами шести конфедераций. Турнир был основан в 2000 году, с 2005 года проводится каждый год. Последний раз соревнования проходили в ОАЭ и завершились победой испанского "Реала".