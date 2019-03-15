Московское "Динамо" сравняло счет в серии второго раунда плей-офф КХЛ с ЦСКА

МОСКВА, 15 марта. /ТАСС/. Московское "Динамо" в овертайме обыграло столичный ЦСКА со счетом 1:0 во втором матче серии второго раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла на "ЦСКА-Арене".

Шайбу на первой минуте овертайма забросил Владимир Брюквин.

"Динамо" прервало шестиматчевую победную серию ЦСКА в очных встречах, до этого бело-голубые побеждали армейцев 18 января 2017 года (1:0). В прошедшем регулярном чемпионате ЦСКА дважды обыграл "Динамо" (5:1, 3:1). В рамках плей-офф КХЛ клубы встречались дважды - в четвертьфинальных сериях сезонов-2008/09 и 2012/13, оба раза в следующий этап пробивалось "Динамо". Лучшим результатом ЦСКА в плей-офф КХЛ является выход в финал турнира, "Динамо" дважды выигрывало Кубок Гагарина.

Первый матч команд завершился победой ЦСКА - 4:1. Счет в серии - 1-1. Следующий матч пройдет 17 марта на домашней площадке "Динамо".