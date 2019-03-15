Юношеская сборная России по бенди сыграет с норвежцами в полуфинале ЧМ в Архангельске

ТАСС, 16 марта. Юношеская сборная России (до 17 лет) одержала победу над командой Финляндии со счетом 7:1 в матче четвертого тура группового этапа и вышла в полуфинал первенства мира по хоккею с мячом, которое проходит в Архангельске.

В составе россиян забитыми мячами отметились Михаил Ширшов (7-я и 37-я минуты), Егор Бердников (10, 55), Марат Шарипов (25, 56) и Денис Ключников (42).

В другом матче сборная Швеции разгромила команду Норвегии - 10:0.

По результатам групповой стадии, которая прошла в формате кругового турнира, сборная России заняла первое место в таблице, набрав 8 очков, далее расположились команды Швеции (6), Финляндии (3), Норвегии (3) и США (0).

В полуфинальном матче сборная России встретится с командой Норвегии, в другом полуфинале сыграют команда Швеции и представители Финляндии. Обе встречи пройдут пройдут 16 марта.

Первенство мира по хоккею с мячом среди юношей завершится 17 марта.