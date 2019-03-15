Четверо футболистов "Зенита" не приняли участие в тренировке в пятницу

МОСКВА, 16 марта. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Футболисты "Зенита" Себастьян Дриусси, Вильмар Барриос, Андрей Лунев и Ярослав Ракицкий не приняли участие в тренировке команды на следующий день после ответного матча 1/8 финала Лиги Европы против испанского "Вильярреала". Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе "Зенита".

"Зенит" в четверг уступил "Вильярреалу" со счетом 1:2 и выбыл из Лиги Европы. В ходе матча травму получил вратарь Лунев, который ранее был вызван в сборную России на отборочные матчи чемпионата Европы против команд Бельгии и Казахстана. После игры главный тренер "Зенита" Сергей Семак сообщил о проблемах со здоровьем у полузащитника Барриоса, который был заменен в матче, и форварда Артема Дзюбы, не заявленного на матч.

"Дриусси, Барриос, Лунев и Ракицкий участие в тренировке не принимали", - сообщили в пресс-службе.

В воскресенье "Зенит" сыграет против "Спартака" в Москве в матче 20-го тура чемпионата России.