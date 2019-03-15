Жеребьевка Кубка мира по баскетболу пройдет в Шэньчжэне

ТАСС, 16 марта. В китайском Шэньчжэне в субботу состоится жеребьевка Кубка мира по баскетболу. Мероприятие пройдет на 8-тысячном стадионе Shenzhen Bay Arena.

Билеты на жеребьевку, ведущими которой будут легендарные в прошлом баскетболисты Коби Брайант и Яо Мин, были раскуплены стремительно. "Уверен, предстоящая жеребьевка будет потрясающе организована и проведена. Все будет идеально, хотя я и не практиковался вытаскивать шарики из корзины", - приводит слова Брайанта пресс-служба Международной федерации баскетбола (FIBA).

В Кубке мира (новое название чемпионата мира) примут участие 32 сборные, в пятницу FIBA опубликовала окончательный список из восьми корзин к жеребьевке группового этапа. Сборная России попала в третью корзину вместе с командами Австралии, Бразилии и Италии. Согласно правилам жеребьевки, сборная России попадет в группы B, D, F или H, и таким образом избежит встречи с командами США (действующий чемпион мира) и Китая (организатор турнира). Американская и китайская сборные уже распределены по группам А и Е соответственно.

Из возможных соперников команды Сергея Базаревича можно выделить сборные Сербии, Аргентины, Литвы, Греции и Канады.

Кириленко ждет лучший ЧМ в истории

Президент Российской федерации баскетбола Андрей Кириленко рассказал ТАСС, что отправился в Китай за два дня до жеребьевки. По его словам, неважно кто будет соперником российской сборной. "Мы сделаем все возможное, чтобы наша команда выступила хорошо на Кубке мира, - сказал Кириленко. - В Китае баскетбол популярен, и я уверен, что это будет лучший мировой кубок в истории; все на высочайшем уровне, огромное количество денег вложено в подготовку к турниру, и я рад, что мы станем участниками этого праздника".

Сборная России никогда не выигрывала золото чемпионата мира, наивысшим достижением является второе место - на турнирах 1994 и 1998 годов. Сборная СССР трижды становилась чемпионом мира (1967, 1974, 1982), еще три раза завоевывала серебро (1978, 1986, 1990) и два раза бронзу (1963, 1970).

Кубок мира пройдет в Китае с 31 августа по 15 сентября. Предстоящий турнир станет 18-м по счету. Он будет проведен через пять лет после предыдущего - такое решение было принято организаторами, чтобы развести по времени мировые первенства по баскетболу и футболу.