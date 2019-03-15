Российские дипломаты обыграли канадскую команду в матче в честь Суперсерии-72

ОТТАВА, 16 марта. /ТАСС/. Команда "Красная машина" в пятницу обыграла своих оппонентов из канадского клуба "Командос" в хоккейном матче, который состоялся в Оттаве в память о Суперсерии 1972 года, сыгранной сборными СССР и Канады. Как передает корр. ТАСС, встреча сборной российских дипломатов и соотечественников, игравших против канадских военных и журналистов, завершилась с минимальным счетом 1:0.

"И хотя в хоккее всегда только один победитель, сегодня вновь победила дружба. Мы в очередной раз пережили незабываемые эмоции, с нетерпением будем ждать новых битв на хоккейном льду во имя хоккея, рожденного в Канаде, но успешно "усыновленного" в России, и ради укрепления добрососедства и взаимопонимания между нашими народами", - заявил после матча посол РФ в Оттаве Александр Дарчиев.

"Для "Командос" эти игры всегда особенные. Как канадцы, мы выросли на легендарной Суперсерии-72, а теперь сами представляем Канаду в матчах против "Красной машины", - заявил корр. ТАСС редактор и издатель журнала Esprit de Corps Скотт Тейлор. - Кроме того, это хорошая возможность напомнить людям, что в 1972 году в разгар холодной войны, хоккей помог нам найти общий язык".

Игра состоялась в канадской столице на арене TD Place в присутствии примерно 400 зрителей. Организаторами товарищеского матча выступили посольство России в Канаде и канадский военный журнал Esprit de Corps. Прошедшая игра стала уже пятой в серии матчей, посвященных Суперсерии: три игры выиграли россияне, две - канадцы. Время шестой игры еще не определено, но всего организаторы планируют провести восемь матчей, как и в Суперсерии-72.

Суперсерия СССР - Канада проходила со 2 по 28 сентября 1972 года. Четыре игры состоялись в канадских городах, четыре - в московском Дворце спорта "Лужники". После семи поединков, один из которых закончился вничью, каждая из команд имела по три победы. Последний матч серии 28 сентября завершился со счетом 6:5 в пользу канадцев. Этот результат позволил сборной Канады одержать общую победу в Суперсерии.