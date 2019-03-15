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Хачанов проиграл Надалю в четвертьфинале турнира ATP в Индиан-Уэллсе

Встреча завершилась со счетом 6:7 (2:7), 6:7 (2:7)
Карен Хачанов EPA-EFE/RAY ACEVEDO
Описание
Карен Хачанов
© EPA-EFE/RAY ACEVEDO

ТАСС, 16 марта. Россиянин Карен Хачанов не смог выйти в полуфинал турнира Ассоциации теннисистов- профессионалов (ATP), который проходит в Индиан-Уэллсе (штат Калифорния, США).

В 1/4 финала россиянин, посеянный на турнире под 12-м номеров, проиграл испанцу Рафаэлю Надалю (2) со счетом 6:7 (2:7), 6:7 (2:7). Продолжительность встречи составила 2 часа 18 минут.

В полуфинале Надаль теперь сыграет со швейцарцем Роджером Федерером (4).

Соревнования в Индиан-Уэллсе завершатся 17 марта. Призовой фонд турнира составляет $8,4 млн. Действующим победителем является аргентинец Хуан Мартин дель Потро.

Теги
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