Экипаж SMP Racing стал третьим на этапе чемпионата мира по гонкам на выносливость в США

ТАСС, 16 марта. Экипаж российской команды SMP Racing в составе Виталия Петрова, Михаила Алешина и новозеландца Брендона Хартли занял третье место на шестом этапе чемпионата мира по автогонкам на выносливость (WEC) - "1000 миль Себринга".

Победу одержал экипаж "Тойоты" в составе испанца Фернандо Алонсо, швейцарца Себастьяна Буэми и японца Казуки Накаджимы. Вторым финишировал экипаж "Тойоты" под управлением японца Камуи Кобаяси британца Майка Конвея и аргентинца Хосе-Марии Лопеса.

Экипаж SMP Racing в составе Егора Оруджева, Сергея Сироткина и француза Стефана Сарразана стартовал в гонке с четвертой позиции. Пилоты сумели обойти соперников и приблизиться к доминировавшей "Тойоте". Однако на 43-м круге Оруджев, пытаясь уйти от столкновения с замедлившимся автомобилем соперника в одном из поворотов, вылетел за пределы трассы, в результате чего экипаж вынужден был досрочно завершить борьбу.

"Несмотря на сложности в начале гонки, мы были уверены в своих силах, в работе команды, в надежности нашей машины, - приводит слова Алешина пресс-служба SMP Racing. - Круг за кругом мы пробирались с самого низа таблицы, дойдя в итоге до подиума, разделив его с экипажами гибридной "Тойоты". Это заслуга всей команды, всего коллектива SMP Racing, и всех тех, кто болел и поддерживал нас".

"Себринг - очень сложная трасса, узкая, и с большим количеством кочек, - отметил Петров. - Поэтому я особенно рад, что нам удалось показать на ней хороший результат. В начале гонки я проколол шину - возможно, из-за поребрика, но добрался до пит-лейна, где мы какое-то время потратили на замену колеса. Гонка длинная, в ней все могло случиться. Но мы успешно справились со всеми сложностями и завоевали заслуженный подиум".

"Это была фантастическая гонка, - считает Хартли. - В самом начале у нас случился небольшой прокол, но мы смогли вернуться и в итоге подняться на подиум. Трасса в Себринге очень сложная, на ней не так много мест для обгона, а под конец гонки еще и пошел дождь. Однако вся команда SMP Racing проделала отличную работу, идеально провели все пит- стопы, мы не допустили ошибок. Отличный опыт для моего первого выступления за российскую команду SMP Racing".