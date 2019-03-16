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НХЛ

Вратарь "Коламбуса" Бобровский признан первой звездой дня в НХЛ

Голкипер в шестой раз в сезоне отыграл на ноль
Сергей Бобровский AP Photo/LM Otero
Описание
Сергей Бобровский
© AP Photo/LM Otero

ТАСС, 16 марта. Российский вратарь "Коламбуса" Сергей Бобровский признан первой звездой игрового дня в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Об этом в субботу сообщила пресс-служба НХЛ.

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В домашнем матче против "Каролины" (3:0) Бобровский отразил все 46 бросков по своим воротам. Он сыграл на ноль в шестой раз в сезоне и в 30-й в карьере.

Второй звездой дня стал нападающий "Калгари" Мэттью Ткачук. В домашнем матче против "Рейнджерс" (5:1) он забросил две шайбы и сделал три результативные передачи.

Третьей звездой признан нападающий "Торонто" Остон Мэттьюс. В домашней игре против "Филадельфии" (7:6) он забросил две шайбы.

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