"Оренбург" обыграл "Динамо" в матче чемпионата России

ТАСС, 16 марта. "Оренбург" одержал победу над московским "Динамо" со счетом 1:0 в домашнем матче 20-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Мяч на 52-й минуте забил Джордже Деспотович. Главный тренер "Оренбурга" Владимир Федотов во втором тайме был удален с тренерской скамейки за споры с арбитром.

В турнирной таблице РПЛ "Динамо" занимает 12-е место, набрав 23 очка после 20 игр. "Оренбург" идет седьмым, имея в активе 26 очков после 19 встреч.

В следующем туре "Динамо" 30 марта сыграет дома с московским "Локомотивом", "Оренбург" днем позже на выезде встретится с петербургским "Зенитом".