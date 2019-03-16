"Оренбург" обыграл "Динамо" в матче чемпионата России

ТАСС, 16 марта. "Оренбург" одержал победу над московским "Динамо" со счетом 1:0 в домашнем матче 20-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Мяч на 52-й минуте забил Джордже Деспотович. Главный тренер "Оренбурга" Владимир Федотов во втором тайме был удален с тренерской скамейки за споры с арбитром.
В турнирной таблице РПЛ "Динамо" занимает 12-е место, набрав 23 очка после 20 игр. "Оренбург" идет седьмым, имея в активе 26 очков после 19 встреч.
В следующем туре "Динамо" 30 марта сыграет дома с московским "Локомотивом", "Оренбург" днем позже на выезде встретится с петербургским "Зенитом".
|№
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Мячи
|Очки
|1
|Зенит
|19
|13
|1
|5
|30-18
|40
|2
|Краснодар
|19
|10
|5
|4
|34-16
|35
|3
|ЦСКА
|19
|9
|6
|4
|26-10
|33
|4
|Спартак
|19
|9
|5
|5
|24-18
|32
|5
|Локомотив
|19
|9
|5
|5
|27-19
|32
|6
|Рубин
|19
|6
|10
|3
|18-17
|28
|7
|Оренбург
|19
|7
|5
|7
|20-18
|26
|8
|Ростов
|19
|6
|8
|5
|15-12
|26
|9
|Арсенал
|19
|6
|6
|7
|25-25
|24
|10
|Ахмат
|19
|6
|6
|7
|16-19
|24
|11
|Крылья Советов
|19
|7
|3
|9
|18-24
|24
|12
|Динамо
|20
|5
|8
|7
|18-16
|23
|13
|Урал
|19
|6
|5
|8
|19-30
|23
|14
|Анжи
|20
|5
|3
|12
|10-29
|18
|15
|Уфа
|19
|3
|7
|9
|14-22
|16
|16
|Енисей
|19
|2
|5
|12
|12-33
|11