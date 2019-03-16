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Футбол в России

"Оренбург" обыграл "Динамо" в матче чемпионата России

Единственный гол забил Джордже Деспотович
Футболисты "Оренбурга" Антон Новодережкин/ТАСС
Описание
Футболисты "Оренбурга"
© Антон Новодережкин/ТАСС

ТАСС, 16 марта. "Оренбург" одержал победу над московским "Динамо" со счетом 1:0 в домашнем матче 20-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Мяч на 52-й минуте забил Джордже Деспотович. Главный тренер "Оренбурга" Владимир Федотов во втором тайме был удален с тренерской скамейки за споры с арбитром.

В турнирной таблице РПЛ "Динамо" занимает 12-е место, набрав 23 очка после 20 игр. "Оренбург" идет седьмым, имея в активе 26 очков после 19 встреч.

В следующем туре "Динамо" 30 марта сыграет дома с московским "Локомотивом", "Оренбург" днем позже на выезде встретится с петербургским "Зенитом".

Чемпионат России по футболу сезона-2018/19
КомандаИгрыПобедыНичьиПораженияМячиОчки
1Зенит19131530-1840
2Краснодар19105434-1635
3ЦСКА1996426-1033
4Спартак1995524-1832
5Локомотив1995527-1932
6Рубин19610318-1728
7Оренбург1975720-1826
8Ростов1968515-1226
9Арсенал1966725-2524
10Ахмат1966716-1924
11Крылья Советов1973918-2424
12Динамо2058718-1623
13Урал1965819-3023
14Анжи20531210-2918
15Уфа1937914-2216
16Енисей19251212-3311
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