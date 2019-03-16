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Юношеская сборная России по хоккею с мячом в финале ЧМ сыграет с командой Швеции

Шведы в полуфинале победили команду Финляндии со счетом 4:2

ТАСС, 16 марта. Юношеская сборная Швеции (до 17 лет) одержала победу над командой Финляндии со счетом 4:2 в полуфинале чемпионата мира по хоккею с мячом, который проходит в Архангельске.

В составе шведов забитыми мячами отметились Александер Хэрндаль (32-я минута), Эмиль Нордстрём (39), Расмус Скарпс (48) и Каспер Сандгрен (55). У сборной Финляндии отличились Тукка Яссямяки (3) и Топи Саукконен (46).

В финальном поединке шведы сыграют со сборной России, которая ранее в субботу победила команду Норвегии (3:2).

Финал юношеского чемпионата мира пройдут в субботу, начало - 17:00 мск.

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