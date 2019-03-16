Анисисмов: турнир в Екатеринбурге поможет российским дзюдоистам попасть на ОИ-2020

ЕКАТЕРИНБУРГ, 16 марта. /ТАСС/. Международный турнир по дзюдо "Большой шлем" поможет спортсменам российской сборной заработать дополнительные баллы и получить право выступить на Олимпийских играх в Токио в 2020 году. Об этом президент Федерации дзюдо России Василий Анисимов сказал в субботу во время официальной церемонии открытия турнира в Екатеринбурге.

"Турнир в этом году особенный. Спортсмены борются за рейтинговые баллы, позволяющие участвовать в Олимпийских играх в 2020 году. Уверен, что каждый спортсмен продемонстрирует хороший настрой и мотивацию. Я желаю дзюдоистам красивой и зрелищной борьбы", - сказал Анисимов.

Анисимов отметил, что Екатеринбург - важный город для российского дзюдо. "В прошлом году Екатеринбург на высоком уровне провел командный чемпионат Европы, а неделю назад - юниорское первенство России. В этом году город проводит "Большой шлем" - турнир, который собрал лучших дзюдоистов планеты", - отметил Анисимов.

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, который также выступил во время церемонии открытия, пожелал участникам соревнований бескомпромиссной борьбы и ярких поединков. "Символично, что поединки проводятся в тот момент, когда Екатеринбург борется за право принять Универсиаду-2023, в программу которой входят соревнования по дзюдо. Наша заявка поддержана президентом России Владимиром Путиным, мастером спорта по дзюдо и известным почитателем этого вида спорта", - сказал Куйвашев.

Куйвашев напомнил, что в Екатеринбурге принято решение о строительстве центра дзюдо. "Это еще больше увеличит армию поклонников этого увлекательного вида спорта", - считает Куйвашев.

Турнир "Большой шлем" проходит с 15 по 17 марта. Местом проведения стал Дворец игровых видов спорта. По итогам двух дней на счету россиян золотая, серебряная и четыре бронзовые медали. В первый день соревнований второе место в весе до 66 кг занял Иса Исаев, бронзу завоевали Альберт Огузов (до 60 кг), Ирина Долгова (до 48 кг), Наталья Кузютина (до 52 кг), во второй день золото завоевала Дарья Давыдова (до 63 кг), бронзу - Евгений Прокопчук (до 73 кг).