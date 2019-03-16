Норвежские биатлонистки завоевали золото в эстафете на чемпионате мира

ЭСТЕРСУНД /Швеция/, 16 марта. /ТАСС/. Женская сборная Норвегии по биатлону заняла первое место в эстафете 4 по 6 км на чемпионате мира по биатлону, который проходит в шведском Эстерсунде.

Спортсменки показали результат 1 час 12 минут 0,1 секунды, пробежав один штрафной круг и использовав на восьми огневых рубежах восемь дополнительных патронов. Второй стала сборная Швеции (+24,3; 0+6), третье место заняла команда Украины (+35,1; 0+5).

Российская команда, за которую выступали Светлана Миронова, Ульяна Кайшева, Евгения Павлова и Екатерина Юрлова-Перхт, заняла пятое место (+43,6; 0+12).

На чемпионате мира в Швеции состоялась последняя эстафета в сезоне Кубка мира. Сборная Норвегии выиграла эстафетный зачет, набрав 249 очков. Второе место заняла команда Германии (241), третье - Франции (230). Сборная России стала пятой (214).

Позднее в субботу состоится мужская эстафета 4 по 7,5 км (начало - 18:30 мск). Чемпионат мира по биатлону завершится 17 марта.