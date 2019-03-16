Кириленко считает, что сборной России по силам пройти групповой этап на КМ по баскетболу

По итогам прошедшей в субботу жеребьевки Кубка мира в китайском Шэньчжэне россияне на предварительном этапе сыграют в группе B с командами Аргентины, Южной Кореи и Нигерии.

ТАСС, 16 марта. Сборной России по силам преодолеть групповой этап Кубка мира по баскетболу, который пройдет в китайском Шэньчжэне. Такое мнение в субботу высказал президент Российской федерации баскетбола (РФБ) Андрей Кириленко, слова которого приводит пресс-служба организации.

"Нормальная группа, нам абсолютно по силам пройти дальше. Все соперники - сбалансированные команды, с разных континентов и исповедующие разные стили баскетбола, - сказал Кириленко. - По своему общему уровню мы повыше как минимум сборных Нигерии и Южной Кореи. У нас достаточно опытная команда, которая должна выходить в следующий раунд".

Также глава РФБ поделился мнением о соперниках российской команды на первом групповом этапе турнира. "Аргентина - очень опытная сборная, с прекрасными традициями, олимпийский чемпион 2004 года, знает, как играть, как вести себя в тяжелые моменты, в общем, крайне серьезный соперник. Нигерия - очень африканская команда, сильная, прыгучая, атлетичная, с ней ни в коем случае нельзя играть в "бей-беги", физически не позволит ничего сделать. Южная Корея - вообще в другую сторону, очень бегущая и бросающая команда, если в этот день начнет попадать, остановить ее будет крайне сложно", - отметил Кириленко.

Кубок мира (новое название чемпионата мира) пройдет в Китае с 31 августа по 15 сентября. Предстоящий турнир станет 18-м по счету. Он будет проведен через пять лет после предыдущего - такое решение было принято организаторами, чтобы развести по времени мировые первенства по баскетболу и футболу.