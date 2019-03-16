Биатлонистка Павлова заявила, что сумела вылезти из функциональной ямы на ЧМ

ЭСТЕРСУНД /Швеция/, 16 марта. /ТАСС/. Российская биатлонистка Евгения Павлова заявила, что сумела физически восстановиться к эстафете на чемпионате мира в Эстерсунде. Об этом она рассказала журналистам после соревнований.

Российская команда в составе Евгении Павловой, Светланы Мироновой, Ульяны Кайшевой и Екатерины Юрловой-Перхт заняла пятое место. Победу одержали норвежки. Павлова на чемпионате мира отказалась от участия в индивидуальной гонке из-за плохого функционального состояния.

"У меня не было сомнений, бежать эстафету или нет, - сказала Павлова. - Есть шанс, что с каждой гонкой самочувствие будет улучшаться, и сегодня оно было намного лучше. Не такое, как во время первой эстафеты, когда я вышла и ничего не смогла сделать, а после просила прощения у команды. Сегодня я смогла бороться".

"Прихожу ли я потихоньку в форму? Да, к лету выйду на пик формы. Шучу, конечно", - добавила она.

Павлова рассказала, что на первом огневом рубеже эстафеты винтовка дала осечку. "Такое бывает. Пришлось брать дополнительный патрон. После стала догонять, пошла ва-банк, поэтому на "стойке" захлебнулась, не справилась с эмоциями и промахнулась", - пояснила она.

В воскресенье Павлова выступит в масс-старте. "Остались ли силы на масс-старт? Посмотрим. Завтра наша любимая погода: ветер, снег", - отметила Павлова.