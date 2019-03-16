{{key | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Футбол в России

Дубль Еременко принес "Ростову" победу над "Рубином" в матче чемпионата России

Встреча завершилась со счетом 2:0 в пользу ростовского клуба
Описание
© Егор Алеев/ТАСС

ТАСС, 16 марта. Футболисты "Ростова" победили казанский "Рубин" со счетом 2:0 в матче 20-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла в Казани.

Дублем в матче отметился финский полузащитник Роман Еременко (83-я и 89-я минуты). На 87-й минуте матча получил травму и не смог продолжить встречу защитник "Рубина" Владимир Гранат.

Еременко впервые забил в официальных матчах после двухлетней дисквалификации. Причиной санкции стала положительная допинг-проба на кокаин, отстранение игрока закончилось 6 октября 2018 года. Еременко зимой перешел в "Ростов" из "Спартака", в котором провел семь матчей во всех турнирах.

"Ростов" прервал четырехматчевую беспроигрышную серию "Рубина" в очных встречах в РПЛ, до этого клуб из Ростова-на-Дону побеждал 15 октября 2017 года (4:2). Всего команды провели между собой 34 матча во всех турнирах, "Рубин" одержал 13 побед, "Ростов" выиграл в 10 матчах, еще 11 встреч завершились ничейным результатом.

"Ростов" поднялся на шестое место в таблице чемпионата России, имея в активе 29 очков после 20 встреч. "Рубин" опустился на седьмую строчку, набрав 28 очков после 20 матчей.

В следующем матче "Рубин" встретится на выезде с красноярским "Енисеем", "Ростов" дома сыграет с екатеринбургским "Уралом". Обе встречи пройдут 30 марта.

Чемпионат России по футболу сезона-2018/19
КомандаИгрыПобедыНичьиПораженияМячиОчки
1Зенит19131530-1840
2ЦСКА2096427-1036
3Краснодар19105434-1635
4Спартак1995524-1832
5Локомотив1995527-1932
6Ростов2078517-1229
7Рубин20610418-1928
8Оренбург1975720-1826
9Арсенал1966725-2524
10Ахмат1966716-1924
11Крылья Советов1973918-2424
12Динамо2058718-1623
13Урал2065919-3123
14Анжи20531210-2918
15Уфа1937914-2216
16Енисей19251212-3311
Теги
Российский футбол
Чемпионат мира по биатлону-2019
Поршнев извинился за неудачное выступление в эстафете на ЧМ по биатлону
Россиянин проиграл на своем этапе минуту, приняв эстафету лидером
Читать полностью