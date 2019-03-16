Дубль Еременко принес "Ростову" победу над "Рубином" в матче чемпионата России

ТАСС, 16 марта. Футболисты "Ростова" победили казанский "Рубин" со счетом 2:0 в матче 20-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла в Казани.

Дублем в матче отметился финский полузащитник Роман Еременко (83-я и 89-я минуты). На 87-й минуте матча получил травму и не смог продолжить встречу защитник "Рубина" Владимир Гранат.

Еременко впервые забил в официальных матчах после двухлетней дисквалификации. Причиной санкции стала положительная допинг-проба на кокаин, отстранение игрока закончилось 6 октября 2018 года. Еременко зимой перешел в "Ростов" из "Спартака", в котором провел семь матчей во всех турнирах.

"Ростов" прервал четырехматчевую беспроигрышную серию "Рубина" в очных встречах в РПЛ, до этого клуб из Ростова-на-Дону побеждал 15 октября 2017 года (4:2). Всего команды провели между собой 34 матча во всех турнирах, "Рубин" одержал 13 побед, "Ростов" выиграл в 10 матчах, еще 11 встреч завершились ничейным результатом.

"Ростов" поднялся на шестое место в таблице чемпионата России, имея в активе 29 очков после 20 встреч. "Рубин" опустился на седьмую строчку, набрав 28 очков после 20 матчей.

В следующем матче "Рубин" встретится на выезде с красноярским "Енисеем", "Ростов" дома сыграет с екатеринбургским "Уралом". Обе встречи пройдут 30 марта.