Дубль Еременко принес "Ростову" победу над "Рубином" в матче чемпионата России

ТАСС, 16 марта. Футболисты "Ростова" победили казанский "Рубин" со счетом 2:0 в матче 20-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла в Казани.
Дублем в матче отметился финский полузащитник Роман Еременко (83-я и 89-я минуты). На 87-й минуте матча получил травму и не смог продолжить встречу защитник "Рубина" Владимир Гранат.
Еременко впервые забил в официальных матчах после двухлетней дисквалификации. Причиной санкции стала положительная допинг-проба на кокаин, отстранение игрока закончилось 6 октября 2018 года. Еременко зимой перешел в "Ростов" из "Спартака", в котором провел семь матчей во всех турнирах.
"Ростов" прервал четырехматчевую беспроигрышную серию "Рубина" в очных встречах в РПЛ, до этого клуб из Ростова-на-Дону побеждал 15 октября 2017 года (4:2). Всего команды провели между собой 34 матча во всех турнирах, "Рубин" одержал 13 побед, "Ростов" выиграл в 10 матчах, еще 11 встреч завершились ничейным результатом.
"Ростов" поднялся на шестое место в таблице чемпионата России, имея в активе 29 очков после 20 встреч. "Рубин" опустился на седьмую строчку, набрав 28 очков после 20 матчей.
В следующем матче "Рубин" встретится на выезде с красноярским "Енисеем", "Ростов" дома сыграет с екатеринбургским "Уралом". Обе встречи пройдут 30 марта.
|№
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Мячи
|Очки
|1
|Зенит
|19
|13
|1
|5
|30-18
|40
|2
|ЦСКА
|20
|9
|6
|4
|27-10
|36
|3
|Краснодар
|19
|10
|5
|4
|34-16
|35
|4
|Спартак
|19
|9
|5
|5
|24-18
|32
|5
|Локомотив
|19
|9
|5
|5
|27-19
|32
|6
|Ростов
|20
|7
|8
|5
|17-12
|29
|7
|Рубин
|20
|6
|10
|4
|18-19
|28
|8
|Оренбург
|19
|7
|5
|7
|20-18
|26
|9
|Арсенал
|19
|6
|6
|7
|25-25
|24
|10
|Ахмат
|19
|6
|6
|7
|16-19
|24
|11
|Крылья Советов
|19
|7
|3
|9
|18-24
|24
|12
|Динамо
|20
|5
|8
|7
|18-16
|23
|13
|Урал
|20
|6
|5
|9
|19-31
|23
|14
|Анжи
|20
|5
|3
|12
|10-29
|18
|15
|Уфа
|19
|3
|7
|9
|14-22
|16
|16
|Енисей
|19
|2
|5
|12
|12-33
|11