МакДермотт: успех россиян в матче со второй командой Грузии придаст уверенности перед ЧЕ

КРАСНОДАР, 16 марта. /ТАСС/. Победа второй сборной России над грузинскими регбистами придаст уверенности игрокам основной команды в заключительном матче чемпионата Европы. Такое мнение журналистам в субботу высказал помощник главного тренера сборной России по регби Марк МакДермотт.

Вторые составы сборных России и Грузии в субботу провели товарищеский матч на стадионе "Труд" в Краснодаре. Игра завершилась победой россиян по счетом 13:2. В воскресенье в Краснодаре пройдет заключительная игра чемпионата Европы по регби, в котором российская команда сыграет со сборной Грузии.

"Игра сегодня действительно была хорошая, хотя многие игроки сыграли впервые за многое время, потому что пять-шесть месяцев они в регби не играли. Обыграть Грузию - это всегда очень хороший результат. Да, была настоящая рубка, но когда между собой встречаются две команды у которых не было много времени на подготовку, то игра всегда получится подобной сегодняшней. Цель этой игры была в том, чтобы игроки показали главному тренеру, что они готовы для игры в национальной команде, некоторые из них так и сделали", - отметил специалист.

"Эта игра должна, конечно, придать определенной уверенности первой сборной. Мы не выигрывали у грузинской команды много лет и сегодняшняя победа должна придать уверенности завтра", - добавил МакДермотт.

Основная сборная России в предыдущем матче чемпионата Европы 9 марта уступила команде Румынии (20:22), до этого россияне победили команду Германии (26:18), проиграли испанцам (14:16) и одержали победу над сборной Бельгии (64:7). Сборная России занимает третье место в турнирной таблице, имея в активе 12 очков. Лидирует команда Грузии (18), вторыми идут представители Испании (13).

Чемпионат Европы проходит в формате однокругового турнира, участие принимают сборные России, Бельгии, Германии, Грузии, Испании и Румынии. Победу в турнире гарантировала себе сборная Грузии, российская команда претендует на серебряные медали европейского первенства. Сборная России не обыгрывала грузинскую команду на протяжении 26 лет, последняя победа была одержана в отборочном матче Кубка мира в мае 1993 года, тогда россияне победили со счетом 15:9.