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Российские керлингистки с победы над швейцарками стартовали на чемпионате мира

Встреча завершилась со счетом 11:5.

ТАСС, 16 марта. Сборная России одержала победу над командой Швейцарии в своем первом матче на чемпионате мира по керлингу среди женских команд. Соревнования проходят в датском Силькеборге.

Встреча завершилась со счетом 11:5. Российскую команду на турнире представляют Алина Ковалева (скип), Анастасия Брызгалова, Галина Арсенкина, Екатерина Кузьмина и Ульяна Васильева. Сборная Швейцарии является шестикратным чемпионом мира, команда России никогда не выигрывала турнир.

Следующий матч россиянки проведут в воскресенье против команды Дании. В чемпионате мира принимают участие 13 сборных. Сначала команды проведут однокруговой турнир, по результатам которого шесть лучших выйдут в плей-офф. При этом две лучшие сборные попадают сразу в полуфинал.

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