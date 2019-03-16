Российские биатлонисты стали третьими в эстафете на чемпионате мира по биатлону

ЭСТЕРСУНД /Швеция/, 16 марта. /ТАСС/. Мужская сборная России по биатлону заняла третье место в эстафете на чемпионате мира, который проходит в шведском Эстерсунде. Матвей Елисеев, Никита Поршнев, Дмитрий Малышко и Александр Логинов на дистанции 4х7,5 км проиграли победителям 1 минуту 4,1 секунды, не пробежав ни одного штрафного круга и использовав на восьми огневых рубежах семь дополнительных патронов.

Победителем стала сборная Норвегии, показавшая время 1 час 12 минут 3,7 секунды (0 кругов + 6 дополнительных патронов), второй финишировала команда Германии (+38,1; 0+8). Перед последним огневым рубежом Логинов шел на четвертом месте, проигрывая 40 секунд шедшему третьим французу Мартену Фуркаду, которому пришлось пробежать два штрафных круга. Французы в итоге стали шестыми.

Сборная России второй чемпионат мира подряд завоевывает медаль в мужской эстафете. На турнире 2017 года в австрийском Хохфильцене россияне стали первыми. На чемпионате мира - 2019 российские биатлонисты завоевали две медали, ранее вторым в спринте стал Логинов. Норвежцы завоевали девятую медаль мирового первенства в Эстерсунде (пять золотых, три серебряные, одна бронзовая).

В зачете эстафетных гонок Кубка мира сборная России заняла второе место, набрав 236 очков. Первой стала команда Норвегии (270), третьей - сборная Германии (233).

Чемпионат мира по биатлону завершится в воскресенье женской и мужской гонками с общего старта.