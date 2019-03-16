"Боруссия" одержала волевую победу над "Гертой" в матче чемпионата Германии по футболу

ТАСС, 16 марта. Футболисты дортмундской "Боруссии" обыграли берлинскую "Герту" со счетом 3:2 в матче 26-го тура чемпионата Германии. Встреча прошла на Олимпийском стадионе в Берлине.

В составе "Боруссии" голы забили Томас Делэйни (14-я минута), Дан-Аксель Загаду (47) и Марко Ройс (90+2). У хозяев дубль на свой счет записал Саломон Калу (4, 35). На 85-й минуте матча за вторую желтую карточку был удален защитник "Герты" Джордан Торунарига, на 95-й минуте красную карточку за неспортивное поведение получил еще один игрок берлинского клуба Ведад Ибишевич.

Команды провели между собой 42 матча во всех турнирах, "Боруссия" одержала 20 побед, "Герта" выиграла в 11 матчах, еще 11 встреч завершились ничейным результатом.

"Боруссия" поднялась на первое место в турнирной таблице чемпионата Германии, набрав 60 очков после 26 матчей и опережая идущую второй "Баварию" на три очка, при этом у мюнхенского клуба имеется матч в запасе. "Герта" идет десятой, имея в активе 35 очков после 26 встреч.

В следующем матче "Боруссия" на домашнем поле встретится с "Вольфсбургом", "Герта" на выезде сыграет с "Лейпцигом". Обе встречи пройдут 30 марта.