Чемпионат Европы по стрельбе из пневматического оружия стартует в хорватском Осиеке

ТАСС, 17 марта. Очередной, десятый по счету чемпионат Европы по стрельбе из пневматического оружия стартует 17 марта в хорватском Осиеке. В турнире примет участие 501 стрелок из 46 стран.

В воскресенье пройдет церемония открытия турнира, а на следующий день будут разыграны первые медали чемпионата. Определятся самые меткие стрелки Европы в юниорском турнире смешанных команд в стрельбе из пневматического пистолета, стрельбе по движущейся мишени (мужчины и женщины), стрельбе из пневматической винтовки (юниоры и юниорки). Всего в рамках турнира пройдет розыгрыш 24 комплектов наград.

В состав сборной России на чемпионат и первенство Европы в Хорватию было включено 36 человек. Это Владимир Масленников, Евгений Панченко и Александр Дрягин, Юлия Каримова, Анастасия Галашина и Дарья Вдовина (все - пневматическая винтовка, дистанция 10 метров); Артем Черноусов, Николай Килин и Вадим Мухаметьянов, Виталина Бацарашкина, Светлана Медведева и Екатерина Коршунова (все - пневматический пистолет, 10 м); Максим Степанов, Александр Блинов и Владислав Прянишников, Ольга Степанова, Элия Эйдензон и Ирина Измалкова (все - пневматическая винтовка, 10 м, движущаяся мишень).

В рамках турнира будут разыграны медали юниорского первенства Европы. От России за награды будут бороться Григорий Шамаков, Александр Васильев и Денис Гончаренко, Дарья Болдинова, Полина Болоткова и Татьяна Харькова (все - пневматическая винтовка, дистанция 10 метров); Антон Аристархов, Андрей Чиликов и Александр Петров, Надежда Колода, Яна Енина и Анастасия Шадах (все - пневматический пистолет, 10 м); Ян Эйдензон, Егор Спехов и Павел Голубев, Кристина Жолудева, Ксения Ануфриева и Николь Слотина (все - пневматическая винтовка, 10 м, движущаяся мишень).

На ЧЕ-2018, проходившем в Венгрии, российские стрелки заняли первое место в медальном зачете по итогам соревнований с 24 золотыми, 14 серебряными и 7 бронзовыми наградами. Вторыми тогда были спортсмены Украины (5-9-7), третьими - немцы (3-1-3).

Чемпионат Европы по стрельбе из пневматического оружия завершится 24 марта.