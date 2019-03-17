Американец Спенс защитил титул чемпиона мира IBF, победив Майки Гарсию

ТАСС, 17 марта. Американец Эррол Спенс - младший защитил титул чемпиона мира по версии Международной боксерской федерации (IBF) в весовой категории до 66,68 кг. В 12-раундовом поединке в Нью-Йорке он выиграл у соотечественника Майки Гарсии по очкам - 120:108, 120:108, 120:107.

29-летний Спенс в третий раз защитил титул IBF, которым владеет с мая 2017 года, когда победил британца Келла Брука нокаутом в 11-м раунде. В его послужном списке теперь 25 побед, ни одного поражения. Спенс прервал серию досрочных побед из 11 боев, до этого он в последний раз выиграл решением судей в июне 2014 года.

31-летний Гарсия потерпел первое поражение в карьере при 39 победах (30 нокаутом). Американец становился чемпионом мира в четырех весовых категориях, каждый раз отбирая титул у действующих владельцев поясов. Он впервые выступил в весе до 66,68 кг, а начинал профессиональную карьеру на четыре категории ниже - с веса до 57,15 кг. В прошлом бою он объединил пояса чемпиона мира IBF и Всемирного боксерского совета (WBC) в весе до 61,23 кг, выиграв у американца Роберта Истера - младшего решением судей.