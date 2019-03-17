Российский нападающий "Флориды" Дадонов признан третьей звездой дня в НХЛ

ТАСС, 17 марта. Российский нападающий "Флориды" Евгений Дадонов признан третьей звездой игрового дня в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Об этом в воскресенье сообщила пресс-служба НХЛ.

В гостевом матче против "Лос-Анджелеса" (4:3) Дадонов забросил две шайбы и сделал одну результативную передачу. Всего на счету 30-летнего форварда 57 очков (24 шайбы + 33 передачи) в 71 матче текущего сезона.

Первой звездой дня стал канадский вратарь "Чикаго" Кори Кроуфорд. В гостевом матче против "Монреаля" (2:0) он отразил все 48 бросков.

Второй звездой дня признан канадский нападающий "Тампы" Алекс Киллорн. В домашней игре против "Вашингтона" (6:3) он забросил три шайбы.