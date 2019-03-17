Эксперт: Квят имеет все шансы зарабатывать очки в каждой гонке "Формулы-1"

МОСКВА, 17 марта. /Корр. ТАСС Екатерина Пошвина/. Российский пилот команды "Формулы-1" "Торо Россо" Даниил Квят имеет все возможности попадать в очковую зону в каждой гонке сезона. Такое мнение ТАСС высказала Оксана Косаченко, бывший менеджер первого российского пилота "Формулы-1" Виталия Петрова.

Квят финишировал 10-м в гонке Гран-при Австралии. Победителем стал финский пилот команды "Мерседес" Валттери Боттас, вторым финишировал его партнер по команде, пятикратный чемпион мира британец Льюис Хэмилтон, третье место занял голландец Макс Ферстаппен из "Ред Булла" (+22,520).

"Оправдывается все то, о чем мы предполагали: Даниил вернулся в хорошей психологической форме, а с точки зрения его спортивного состояния к нему вообще никогда не было никаких вопросов, - сказала Косаченко. - Кажется, что все в порядке с автомобилем, а главное - все в порядке с мотивацией у Даниила. Поздравляю нас всех с баллом, который он заработал сразу после возвращения - это здорово".

"Хочется верить, что мы будем постоянно видеть его в очковой зоне, есть очень много показателей, что Даниил будет ехать чуть-чуть повыше, - продолжила Косаченко. - Я не думаю, что это будет подиумная зона, но это будет зона шестого-седьмого места. Сегодня всего три человека не доехали до финиша, Кубицу из борьбы убираем, и в этой плотной борьбе, в объемном финише, он в десятке. Когда будет 14-15 машин на финише, хочется верить, что Даня будет чуть повыше".

"Гасли более удобен Ферстапенну в "Ред Булл", чем Квят"

В 2016 году Квят выступал за "Ред Булл", однако после неудачно проведенного Гран-при России руководство коллектива отправило его в "Торо Россо" [младшая команда "Ред Булл"], вызвав оттуда в главную команду Ферстаппена. В нынешнем сезоне партнером голландца является француз Пьер Гасли, который в квалификации Гран-при Австралии не смог выйти во второй сегмент, а в гонке занял 11-е место. Косаченко не уверена, что руководство "Ред Булл" снова пойдет на рокировку в случае неудачных результатов Гасли.

"Ред Булл" - самые непредсказуемые товарищи в пелотоне, поэтому мы не знаем, что может сделать Хельмут Марко [советник команды]: будет ли у него рокировка или он скажет, что все нормально, - сказала Косаченко. - Но на этот раз они признали, что ошибка была в квалификации - это стратегия, это никакого отношения к Пьеру не имеет, это абсолютно четко команда признала, что нужно было выпускать его на дополнительные круги в квалификации, он просто не успел их показать. На мой взгляд, он не так плохо ехал, просто опыт и знания, и вся эта психологическая история с Даней Квятом сработала лучше - он просто ехал спокойно и не пропускал его, а был бы кто-то другой, наверное, они бы еще подергались".

"Что у них [в "Ред Булле"] в голове, какие мысли, кого они будут рокировать - непонятно, но я знаю точно, что Ферстаппен никуда не денется. Не знаю, сможет ли Квят еще выступать за "Ред Булл" - это все в голове у Хельмута Марко, причем даже у него в голове еще нет понимания, будет ли он еще что-то менять или нет. Сейчас это те четыре пилота, среди которых вообще нельзя никаких прогнозов давать: одна только статичная единица есть - это Ферстаппен, все будет вокруг него. Думаю, что ему было бы менее комфортно ездить в паре с Квятом, чем с Гасли, потому что Гасли - это абсолютный солдат, он будет выполнять то, что ему будут говорить, а Даня может высказывать свое мнение, он более свободно себя ведет", - заключила Косаченко.

Следующий этап "Формулы-1" пройдет в Бахрейне с 29 по 31 марта.