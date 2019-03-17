Российские керлингистки обыграли команду Дании в матче чемпионата мира

ТАСС, 17 марта. Сборная России одержала победу над командой Дании во втором туре чемпионата мира по керлингу среди женских команд. Соревнования проходят в датском Силькеборге.

Встреча завершилась со счетом 7:6. Российскую команду на турнире представляют Алина Ковалева (скип), Анастасия Брызгалова, Галина Арсенкина, Екатерина Кузьмина и Ульяна Васильева. В матче первого тура сборная России победила команду Швейцарии со счетом 11:5.

Сборная Дании побеждала на чемпионатах мира один раз (1982). Команда России никогда не выигрывала турнир, лучшим результатом россиянок является серебро чемпионата мира 2017 года.

Следующий матч россиянки проведут позднее в воскресенье против команды Южной Кореи. В чемпионате мира принимают участие 13 сборных. На первом этапе команды проведут турнир в один круг, по результатам которого две лучшие сборные выйдут в 1/2 финала, а еще четыре команды разыграют две путевки в полуфинал.