Лалович: Якутск имеет два года для подготовки заявки на проведение ЧМ по борьбе

ЯКУТСК, 17 марта. /ТАСС/. Якутск имеет в запасе один-два года, чтобы подготовить заявку на проведение чемпионата мира по борьбе. Об этом сообщил журналистам по завершении Кубка мира президент Объединенного мира борьбы (UWW), член Международного олимпийского комитета (МОК) Ненад Лалович.

В воскресенье в Якутске завершился Кубок мира по вольной борьбе, победителем стала сборная России. Соревнования проходили 16-17 марта в спорткомплексе "Триумф", вмещающем 3000 зрителей.

"На данный момент не знаю, способен ли Якутск принять в будущем чемпионат мира, но у России будет один-два года, чтобы решить этот вопрос. Сейчас хочется только поблагодарить главу Якутии Айсена Николаева, который создал все условия для UWW, команд, зрителей, судей, тренеров. Также приятно, что в Якутске есть другие возможности для дальнейшего развития - это хапсагай и мас-рестлинг".

Хапсагай - национальное единоборство Якутии, где любое касание борцом земли или ковра какой-либо частью тела, кроме ступни, влечет поражение. Мас-рестлинг - также национальный вид спорта республики, где спортсмены перетягивают палку.

Чемпионат мира - 2019 примет Астана, в 2021 году мировое первенство пройдет в Осло. В России чемпионат мира в последний раз проходил в 2010 году, соревнования принимала Москва.