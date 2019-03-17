Мончи назначен спортивным директором футбольного клуба "Севилья"

ТАСС, 17 марта. Испанский футбольный клуб "Севилья" объявил о назначении на пост спортивного директора Рамона Мончи. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на пресс-службу клуба.

В пятницу руководство "Севильи" отправило в отставку с поста главного тренера Пабло Мачина после вылета команды из Лиги Европы. Исполняющим обязанности главного тренера "Севильи" стал спортивный директор Хоакин Капаррос. Отмечается, что Мончи приступит к работе 1 апреля.

Мончи является воспитанником "Севильи" и выступал за клуб на позиции вратаря. По окончании карьеры игрока он с 2000 по 2017 год занимал должность спортивного директора команды, его последним местом работы была итальянская "Рома", с которой он расторг контракт 8 марта нынешнего года. За время работы Мончи в испанском клубе "Севилья" пять раз выигрывала Лигу Европы (до сезона-2009/10 - Кубок УЕФА), трижды - подряд (2014, 2015, 2016), что является рекордом турнира. Также испанский клуб дважды становился обладателем Кубка Испании и обладателем Суперкубка.