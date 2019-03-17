Дзюдоист Адамян посвятил победу на турнире в Екатеринбурге своей семье

ЕКАТЕРИНБУРГ, 17 марта. /ТАСС/. Российский дзюдоист Арман Адамян посвятил победу на международном турнире "Большой шлем" своей семье. Об этом спортсмен рассказал во время разговора с журналистами.

Соперником Адамяна в борьбе за золото "Большого шлема" в категории до 100 кг стал пятикратный призер чемпионатов мира Кирилл Денисов.

"Финал был трудным, Кирилл [Денисов] - опытный соперник. Была дополнительная сложность - Кирилл попал мне в глаз, выскочила линза, я не смог вставить ее обратно. Вторую линзу пришлось тоже снять, картинка была расплывчатая, было тяжело, но мне принципиально нужно было выиграть этот "Большой шлем". Меня все поддерживали, родители специально прилетели в Екатеринбург, эту победу я посвящаю своей семье", - рассказал Адамян.

По словам дзюдоиста, все схватки "Большого шлема" дались ему нелегко. "Я боролся с призером Олимпийских игр, которому до этого я проиграл на "Большом шлеме" в Японии. Морально тяжело было настроиться против него. Но я решил, что должен взять реванш. Схватка была сложной, боролись 7 минут", - сказал Адамян.

"Большой шлем" в третий раз проходит во Дворце игровых видов спорта Екатеринбурга.