Тренер: женская сборная России по дзюдо хорошо выступила на турнире в Екатеринбурге

ЕКАТЕРИНБУРГ, 17 марта. /ТАСС/. Женская сборная России по дзюдо хорошо выступила на международном турнире "Большой шлем" в Екатеринбурге. Об этом во время общения с журналистами рассказал старший тренер женской сборной России Виталий Макаров.

Золото турнира в своей весовой категории (63 кг) завоевала Дарья Давыдова. Бронза у Ирины Долговой (48 кг) и Натальи Кузютиной (52 кг).

"На мой взгляд, мы отборолись хорошо. Многие молодые девчата неплохо себя проявили, лидеры все боролись здорово. Могу сказать, что неудачное выступление было только у Конкиной. Но я уверен, что все из-за спорного момента и решения, которое принял судья. Дарья Межецкая до выступления на турнире болела, когда она выигрывала быстро, у нее все получалось, а вот длинные схватки давались с трудом", - сказал Макаров.

Международный турнир по дзюдо "Большой шлем" прошел с 15 по 17 марта в Екатеринбурге. Местом проведения стал Дворец игровых видов спорта, вмещающий более 4 тыс. зрителей.