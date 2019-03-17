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ЦСКА вышел вперед в серии второго раунд плей-офф КХЛ с московским "Динамо"

В третьем матче серии армейцы победили со счетом 4:0
Описание
© Михаил Джапаридзе/ТАСС

МОСКВА, 17 марта. /ТАСС/. ЦСКА обыграл столичное "Динамо" со счетом 4:0 в третьем матче серии второго раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла на "ВТБ-Арене" в присутствии 10 345 человек.

Шайбы забросили Антон Слепышев (5-я минута), Константин Окулов (34, 37) и Максим Шалунов (60). Защитник "Динамо" Андрей Миронов провел 300-й матч в КХЛ (регулярный чемпионат - 237, плей-офф - 63).

В прошедшем регулярном чемпионате ЦСКА дважды обыграл "Динамо" (5:1, 3:1). В рамках плей-офф КХЛ клубы встречались дважды - в четвертьфинальных сериях сезонов-2008/09 и 2012/13, оба раза в следующий этап пробивалось "Динамо". Лучшим результатом ЦСКА в плей-офф КХЛ является выход в финал турнира, "Динамо" дважды становилось обладателем Кубка Гагарина.

Первый матч команд завершился победой ЦСКА (4:1), второй - победой "Динамо" (1:0) . Счет в серии стал 2-1 в пользу ЦСКА. Следующий матч пройдет 19 марта на домашней площадке "Динамо".

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