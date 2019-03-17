"Локомотив" сократил отставание в серии второго раунда плей-офф КХЛ со СКА

ЯРОСЛАВЛЬ, 17 марта. /ТАСС/. Ярославский "Локомотив" обыграл санкт-петербургский СКА со счетом 3:1 в третьем матче серии второго раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в Ярославле.

В составе победителей шайбы забросили Максим Осипов (8-я и 57-я минуты) и Георгий Иванов (37). У проигравших отличился Наиль Якупов (41).

Счет в серии до четырех побед стал 2-1 в пользу СКА. Следующий матч пройдет 19 марта в Ярославле.

"Локомотив" играет на стадии 1/4 финала в шестой раз, в пяти случаях клуб проходил дальше. СКА играет в 1/4 плей-офф КХЛ в девятый раз, только два раза клубу не удавалось пройти в следующий раунд. СКА является двукратным обладателем Кубка Гагарина (2014/15, 2016/17).

Клубы встречались в рамках Кубка Гагарина четыре раза, трижды в серии победил СКА. В завершившемся регулярном чемпионате команды провели четыре встречи, в которых СКА трижды победил (4:0, 4:0, 2:0) и один раз проиграл (0:1 ОТ).