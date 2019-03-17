Центр прогресса бокса появится в Северной Осетии

ВЛАДИКАВКАЗ, 17 марта. /ТАСС/. Центр прогресса бокса с тренировочной базой в горах появится в Северной Осетии. Об этом журналистам сообщил генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлев в кулуарах на закрытии первенства Европы по боксу.

Первенство Европы среди юниоров (19-22 лет) проходило во Владикавказе 15-17 марта. Участниками соревнований стали 240 спортсменов из 39 стран.

"Первенством Европы по боксу только начинаются мероприятия в Северной Осетии. Мы планируем здесь делать большой Центр прогресса бокса. На высоте 1200 метров создадим боксерскую базу в горах, где будет проходить все единоборства. Планируем работу начать уже в этом году - закладку и проектирование", - сказал Кремлев.

Он пояснил ТАСС, что работы по созданию центра с тренировочной базой должны завершиться в течение двух лет. "Северная Осетия - действительно святая земля, очень приятно, что именно здесь проходил чемпионат. Республика по праву является кузницей чемпионов по боксу. Будем стараться максимально быстро его [центр] создать - за один год - два создадим", - подчеркнул Кремлев.