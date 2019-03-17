Селезнева победила в упражнениях с мячом на этапе Гран-при по художественной гимнастике

МОСКВА, 17 марта. /ТАСС/. Россиянка Екатерина Селезнева заняла первое место в упражнениях с мячом на этапе Гран-при по художественной гимнастике, который проходит в Киеве.

Спортсменка показала результат 21,050 балла. Россиянка Анастасия Гузенкова заняла третье место (19,200 балла), серебро досталось представительнице Украины Владе Никольченко (19,200).

Ранее Селезнева завоевала серебро в упражнениях с обручем (20,750), а россиянка Дарья Трубникова заняла третье место в упражнениях с булавами (19,600).

23-летняя Селезнева является чемпионкой Универсиады-2017 в упражнениях с мячом. Следующий этап Гран- при пойдет с 28 марта по 1 апреля во Франции.