В Крыму выбирают место под академию тенниса

ВЛАДИКАВКАЗ, 17 марта. /ТАСС/. Власти рассматривают несколько площадок для создания академии тенниса в Крыму. Об этом ТАСС в воскресенье сообщил министр спорта России Павел Колобков.

27 февраля Колобков обсудил планы по созданию регионального центра развития тенниса в Крыму с президентом Федерации тенниса России (ФТР) Шамилем Тарпищевым.

"В Крыму обсуждается этот вопрос, выбирается место для академии тенниса, там есть несколько площадок. Ведутся с руководством Крыма переговоры", - сказал Колобков.

В октябре 2017 года Тарпищев заявлял, что в Крыму может быть построен центр для подготовки российских теннисистов. По его мнению, центр в Крыму даст России преимущество по сравнению с сильнейшими академиями Запада, так как крымский воздух помогает быстрее восстанавливаться.