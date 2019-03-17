"Краснодар" проиграл "Локомотиву" в чемпионате России, продлив антирекордную серию

Футболисты "Краснодара" три дня назад испытали большое разочарование, упустив победу в практически выигранном ответном матче 1/8 финала Лиги Европы с испанской "Валенсией" (1:1) и выбыв, таким образом, из еврокубков. К этому добавилась полученная в том матче одним из нападающих команды Ари травма, не позволившая ему принять участие в игре в Черкизово. Имя форварда в воскресенье стало упоминаться в контексте интервью нападающего "Урала" Павла Погребняка, который негативно высказался о натурализации игроков для сборной России, включая темнокожих. После игры Ари, проведший в ноябре за российскую команду матчи с немцами и шведами, не проронил ни слова.

МОСКВА, 17 марта. /ТАСС/. "Локомотив" одержал домашнюю победу над "Краснодаром" в матче 20-го тура чемпионата России по футболу благодаря единственному голу, забитому с пенальти. Краснодарский клуб не может выиграть уже 11 матчей подряд.

Как и в матче с "Валенсией", впереди в атаке у гостей действовал номинальный полузащитник Виктор Классон, а в оборону и среднюю линию вернулись, соответственно, Александр Мартынович и Шарль Каборе. У "Локомотива" на открытой тренировке на неделе индивидуально занимался полузащитник Дмитрий Баринов, но в воскресенье он вышел в основе. На острие атаки у железнодорожников играл Федор Смолов, что добавляло интриги, так как форвард перешел в "Локомотив" в прошлом году именно из "Краснодара". Ари же в тот период времени играл как раз за "Локомотив" и летом вернулся из аренды в краснодарский клуб.

Обе команды показали яркий футбол, действовали на высоких скоростях. Во втором тайме гости сделали двойную замену, выпустив Вандерсона и Перейру, чтобы добавить в атаке изобретательности. Однако вместо этого две желтые карточки в течение пяти минут увидел перед собой Каборе, при этом вторая обернулась не только удалением, но и пенальти, который вызвал споры. После удара футболиста "Локомотива" судья усмотрел игру у Каборе рукой в своей штрафной.

После гола "Краснодар" даже в меньшинстве активно действовал у ворот "Локомотива", но отыграться не сумел. "Краснодар" не может выиграть 11-й матч кряду, потерпев за этот промежуток времени с 2 декабря четвертое поражение. Команда также выбыла из Кубка России, уступив в ответном матче 1/4 финала в гостях "Ростову" со счетом 0:1 (первый матч - 2:2). Предыдущий клубный антирекорд был установлен "Краснодаром" в сезоне-2011/12, когда команда не побеждала в восьми играх подряд.

Мусаев не согласен с назначением пенальти

Благодаря этой победе "Локомотив" поднялся на третье место в таблице чемпионата России, при равенстве очков опережая южан по результатам личных встреч (1:2, 1:0). "Рановато нас списали из борьбы за верхние места, но мы о себе напомнили хорошей игрой", - сказал главный тренер столичной команды Юрий Семин.

По его мнению, "Локомотив" показал в воскресенье одну из лучших игр в сезоне. "Сегодня был баланс атакующих и оборонительных действий. На мой взгляд, мы закономерно выиграли этот матч", - добавил он.

Старший тренер "Краснодара" Мурад Мусаев же посчитал, что гол в ворота его команды случился после пенальти, назначенного Михаилом Вилковым ошибочно. "Никогда не видел, чтобы ставили такие одиннадцатиметровые", - сказал тренер "Краснодара".

"Локомотив" выглядел свежее нас, и у них было больше опасных атак. Наша проблема была в том, что мы много ошибались в начале второго тайма, подарив два-три момента. Гол пришел после той атаки, где мы просто отдали мяч соперникам", - добавил он.

В следующем туре, который пройдет через две недели после паузы на игры сборных, "Краснодар" получит возможность прервать печальную серию в домашней игре 31 марта с "Анжи". "Локомотив" днем ранее встретится в гостях с "Динамо", при этом матч может пройти на реконструированной арене в Петровском парке.