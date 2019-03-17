Восемь фанатов арестовано после сорванного матча "Панатинаикос" - "Олимпиакос" в Греции

ТАСС, 18 марта. Восемь человек арестовано по итогам беспорядков, которые произошли во время матча чемпионата Греции по футболу между афинским "Панатинаикосом" и "Олимпиакосом" (Пирей). Об этом сообщает портал sport24.gr.

Как отмечает источник, количество арестованных может значительно увеличиться, так как полиция продолжает просматривать видеозапись беспорядков.

Матч 25-го тура чемпионата Греции проходил в воскресенье на Олимпийском стадионе в Афинах. Впервые встреча была переврана на пятой минуте, когда фанаты "Панатинаикоса" атаковали представителей гостевого клуба, которые находились на скамейке запасных. Как заявил позднее директор по коммуникациям "Олимпиакоса", у одного из фанатов в руке был нож.

Спустя восемь минут, после того, как фанатов удалось успокоить, команды продолжили игру. На 53-й минуте счет в матче открыл нападающий "Олимпиакоса" Мигель Герреро. После этого около стадиона толпа фанатов "Панатинаикоса", состоящая примерно из 50 человек, напала на полицейских. В результате используемый стражами порядка слезоточивый газ и дым от дымовых шашек, которые бросали фанаты, попали на территорию стадиона, из-за чего дальнейшее продолжение игры стало невозможным. На 70-й минуте встречи главный арбитр матча немец Марко Фриц принял решение остановить игру, которая так и не была возобновлена.

Противостояние самых титулованных клубов Греции носит название "Дерби вечных врагов" и постоянно сопровождается беспорядками. После 24 матчей "Олимпиакос" занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Греции, набрав 57 очков и отставая на 10 очков от лидера ПАОКа. "Панатинаикос" идет седьмым с 32 очками. Ожидается, что по итогам матча "Олимпиакосу" будет присуждена победа со счетом 3:0, а "Панатинаикос" лишится шести очков и заплатит крупный штраф.