"Даллас" проиграл "Ванкуверу" по буллитам, Радулов и Ничушкин сделали по голевой передаче

ТАСС, 18 марта. "Даллас" уступил "Ванкуверу" по буллитам со счетом 2:3 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

У победителей дубль оформил Тим Шаллер (1-я и 11-я минуты). Решающий буллит реализовал Джош Ливо. В составе хозяев отличились Джейми Бенн (40) и Тэйлор Федун (57).

Нападающие "Далласа" Валерий Ничушкин и Александр Радулов сделали по одной голевой передаче. Радулов не смог реализовать послематчевый буллит. Ничушкин прервал 18-матчевую серию без очков, всего на его счету в текущем сезоне 8 (0 шайб + 8 передач) баллов в 51 матче. У Радулова 57 (22+35) очков в 60 матчах.

Вратарь "Далласа" Антон Худобин отразил 25 бросков из 27 и одержал 14-ю победу в сезоне.

"Даллас" занимает седьмое место в таблице Западной конференции, набрав 80 очков после 72 матчей. "Ванкувер" расположился на 13-й строчке с 70 очками в 72 играх.