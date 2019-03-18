Шайба Дадонова не спасла "Флориду" от проигрыша "Анахайму" в матче НХЛ

ТАСС, 18 марта. "Анахайм" обыграл "Флориду" со счетом 3:2 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В составе победителей шайбы забросили Девин Шор (2-я минута), Адам Хенрик (33) и Якоб Сильверберг (56). У гостей отличились российский нападающий Евгений Дадонов (21) и Аарон Экблад (44).

Всего на счету 30-летнего российского форварда 58 очков (25 шайб + 33 передачи) в 72 матчах текущего сезона.

В таблице Восточной конференции "Флорида" идет на 11-м месте, набрав 76 очков в 72 матчах. "Анахайм" занимает 14-ю строчку на Западе с 69 очками в 74 играх.

Результаты остальных матчей дня:

"Колорадо" - "Нью-Джерси" - 3:0;

"Баффало" - "Сент-Луис" - 4:3 Б;

"Вегас" - "Эдмонтон" - 6:3.